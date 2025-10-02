Manchester attacco con coltello davanti a una sinagoga | due morti Aggressore ucciso dalla polizia

Nel Regno Unito c'è stato un accoltellamento di fronte a una sinagoga. L'episodio è avvenuto a Manchester, a Middleton Road, nella zoana di Crumpsall. Il sindaco della città, Andy Burnham, in contatto con la polizia, subito intervenuta sul posto, ha definito l'episodio " grave ". Secondo le prime testimonianze risultano essere state colpite alcune persone. L'attacco appare concluso, stando alle parole di Burnham, secondo il quale dopo l'intervento delle forze dell'ordine non ci sarebbero ulteriori " pericoli imminenti " per la collettività. L'incidente - la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire - è avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festività sacra per gli ebrei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

