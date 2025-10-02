Manchester accoltellamento vicino a una sinagoga | la polizia sul posto
Un accoltellamento è avvenuto vicino una sinagoga a Manchester, precisamente nella zona di Crumpsall, nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur. Almeno quattro persone sono rimaste ferite, mentre l’assalitore è stato colpito dal fuoco della polizia. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, parlando con BBC Radio Manchester, ha detto che l’assalitore è morto. La polizia ha riferito che “è stata chiamata alle 9.31 alla sinagoga della Congregazione Ebraica di Heaton Park, in Middleton Road, da un cittadino che ha dichiarato di aver visto un’auto investire alcune persone e un uomo essere accoltellato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
