Manchester accoltellamento fuori una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur | Quattro feriti aggressore ucciso
Attimi di grande tensione e momenti di paura sconcertante a Manchester, dove una sinagoga è stata presa di mira in un attacco che ha sparso il panico proprio nel giorno dello Yom Kippur, la festa più sacra del calendario ebraico. La violenta vicenda vedrebbe protagonista un uomo che, alla guida di un’auto, avrebbe prima travolto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Manchester, accoltellamento fuori da una sinagoga: 4 feriti
Manchester, accoltellamento fuori da una sinagoga: quattro feriti
Manchester, accoltellamento fuori da una sinagoga nel giorno di Yom Kippur: almeno 4 feriti, ucciso l'aggressore - Un accoltellamento si è verificato oggi fuori da una sinagoga di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Come scrive msn.com
Manchester, attacco con coltello fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur: diversi feriti - Un accoltellamento è avvenuto fuori dalla sinagoga a nord di Manchester, durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico ... Scrive fanpage.it