Manchester accoltellamento fuori da una sinagoga | 4 feriti

Un accoltellamento è avvenuto vicino a una sinagoga a Manchester, precisamente nella zona di Crumpsall. Lo riferisce la polizia, citata dai media locali. La Bbc riporta che la polizia ritiene che siano diverse le persone accoltellate. Il fatto avviene nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur.Andy Burnham, sindaco dell’area metropolitana di Manchester, ha dichiarato giovedì che “il pericolo immediato sembra essere passato”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

