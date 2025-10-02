Manca pochissimo al Salone dei Sapori 2025 - Food Festival ecco tutte le novità

Padovaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padova si prepara ad accogliere il Salone dei Sapori, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura gastronomica, culinaria e alimentare attraverso un ricco programma di incontri, degustazioni, show cooking, conferenze, eventi di piazza ed esperienze del gusto. Il format, a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manca - pochissimo

LIVE Italia-Serbia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: manca pochissimo all’inizio del match!

LIVE Bronzetti/Cobolli-Andreescu/Auger Aliassime, Italia-Canada 1-1 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: manca pochissimo al doppio misto decisivo!

LIVE Musetti/Sonego-Ram/Mektic, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: manca pochissimo all’ingresso in campo degli azzurri!

Manca pochissimo al Salone dei Sapori 2025 - Food Festival, ecco tutte le novità - Padova si prepara ad accogliere il Salone dei Sapori, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura gastronomica, culinaria e alimentare attraverso un ricco programma di incontri, ... Come scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Manca Pochissimo Salone Sapori