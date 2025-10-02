Manca ancora l' ok di Hamas al piano di Trump

Gaza, Hamas: «Manca il latte, 100mila bimbi rischiano di morire». Parigi-Londra-Berlino: «Fermiamo questa catastrofe umanitaria»

Gaza, Hamas: «Manca il latte, 100mila bimbi rischiano di morire: 40mila sono neonati». Parigi-Londra-Berlino promettono «aiuti aerei»

Chi usa il Pirellone come palcoscenico per fare propaganda pro #Hamas non solo manca di rispetto alle istituzioni, ma insulta tutti i lombardi. La sinistra deve smetterla di giocare con il fuoco e prendere finalmente le distanze dal terrorismo.

#intanto Netanyahu all'ONU nega la fame a Gaza: "Se manca cibo è colpa di Hamas"

Gaza, possibile svolta storica: Trump e Netanyahu approvano Piano per la pace in 20 punti. Ma manca l’ok di Hamas - L'incontro tra i presidenti di Usa e Israele a Washington ha prodotto una bozza di accordo alla quale avrebbero dato il via libera diversi leader del mondo arabo. Scrive msn.com

Cosa ne pensa Hamas del piano di pace di Trump? Approccio positivo ma… - A due giorni dal piano di pace a Gaza promosso da Donald Trump, già accettato da Israele, manca ancora la risposta di Hamas. Segnala strettoweb.com