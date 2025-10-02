Man Ray la luce chiusa in una lacrima | il rivoluzionario della fotografia

Liberoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lacrime divenute solide e trasparenti, come gocce di vetro, sono posate su uno splendido volto di donna, dalle lunghissime ciglia (Larmes, 1932). L'immagine in bianco e nero, divenuta iconica, nasce dalla pubblicità di un mascara, che invitava le donne a «piangere al cinema, piangere a teatro e ridere fino alle lacrime», sebbene il suo autore, Man Ray (Philadelphia, 1890-Parigi, 1976), celebre fotografo e artista tra Dada e Surrealismo, abbia sempre riservato minore importanza ai suoi lavori per la moda. Lo scatto risale al periodo della rottura della relazione con la fotografa Lee Miller, a cui le false lacrime femminili potrebbero alludere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

man ray la luce chiusa in una lacrima il rivoluzionario della fotografia

© Liberoquotidiano.it - Man Ray, la luce chiusa in una lacrima: il rivoluzionario della fotografia

In questa notizia si parla di: luce - chiusa

man ray luce chiusaTutto quello che c'è da sapere sulla mostra di Man Ray a Milano - Fino all’11 gennaio 2026 Palazzo Reale accoglie la grande retrospettiva dedicata a Man Ray, maestro del Novecento che ha reinventato la fotografia e il linguaggio visivo. arte.sky.it scrive

man ray luce chiusaDall’eros alla moda, le forme di luce nelle foto di Man Ray - Sperimentazioni dadaiste, scatti sensuali, ironia negli autoritratti: a Palazzo Reale l’antologica che riunisce oltre 300 opere ... Come scrive milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Man Ray Luce Chiusa