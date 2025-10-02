Man Ray la luce chiusa in una lacrima | il rivoluzionario della fotografia
Lacrime divenute solide e trasparenti, come gocce di vetro, sono posate su uno splendido volto di donna, dalle lunghissime ciglia (Larmes, 1932). L'immagine in bianco e nero, divenuta iconica, nasce dalla pubblicità di un mascara, che invitava le donne a «piangere al cinema, piangere a teatro e ridere fino alle lacrime», sebbene il suo autore, Man Ray (Philadelphia, 1890-Parigi, 1976), celebre fotografo e artista tra Dada e Surrealismo, abbia sempre riservato minore importanza ai suoi lavori per la moda. Lo scatto risale al periodo della rottura della relazione con la fotografa Lee Miller, a cui le false lacrime femminili potrebbero alludere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
