VICENZA - Una mamma è stata investita da un'auto, insieme alla sua neonata in carrozzina, mentre attraversava la strada e versa ora in condizioni disperate. L'incidente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mamma travolta da un'auto mentre attraversa la strada con la neonata nella carrozzina. La donna è in fin di vita, la piccola ha sbattuto la testa sull'asfalto

