Mamma è morta… Grande Fratello il triste racconto del concorrente e cala la tristezza nella Casa
Nella Casa del Grande Fratello, ogni concorrente porta con sé un bagaglio personale fatto di esperienze, sacrifici e affetti. In questi giorni è stato uno di loro in particolare ad aprirsi con i compagni, raccontando uno dei dolori più profondi della sua vita: la perdita di sua madre. Con parole cariche di emozione, il giovane ha condiviso con Simone De Bianchi il ricordo della malattia che ha strappato troppo presto sua madre alla famiglia, lasciando un vuoto che ancora oggi fatica a colmare. Parlando della donna che lo ha cresciuto, il gieffino ha sottolineato quanto fosse legata ai bambini e come avesse accolto con gioia la notizia della nascita della sua prima nipote, Paola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
