Mamma e figlia di 4 mesi travolte da un'auto sulle strisce a Vicenza | bimba sbalzata dal passeggino

Il gravissimo incidente si è verificato in via Maganza intorno alle 11.30 di oggi, 2 ottobre. L’impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sul parabrezza, mandandolo in frantumi, mentre la piccola è stata catapultata sull’asfalto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

