Maltempo vento forte al Centro-Sud E le temperature si abbasseranno ancora domani

Feedpress.me | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora forte vento al centro-sud: la Protezione civile segnala a llerta gialla su gran parte della Puglia. Un’area di bassa pressione già presente sui settori ionici, si sposta lentamente verso la Grecia, continuando a convogliare correnti di aria fredda dai settori balcanici verso l’Italia. Ne consegue la persistenza, anche per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, di venti da forti a burrasca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

maltempo vento forte al centro sud e le temperature si abbasseranno ancora domani

