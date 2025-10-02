Maltempo la guardia medica si sposta a San Leone per i danni alle sedi di via Giovanni XXIII

Prosegue ad Agrigento il trasferimento dei turni del servizio di continuità assistenziale dai locali del Pta (Presidio territoriale di assistenza) di via Giovanni XXIII a quelli di San Leone in viale dei Giardini. La decisione si è resa necessaria a causa dei lavori di ripristino ancora in corso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

