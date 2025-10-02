Maltempo | fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile previsioni meteo

Noinotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta maltempo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli; I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

maltempo fra le regioni oggi in allerta la puglia per temporali e vento fino a burrasca forte protezione civile previsioni meteo

© Noinotizie.it - Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia, per temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo

In questa notizia si parla di: maltempo - regioni

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

maltempo regioni oggi allertaMaltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia, per temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo - Alcune regioni d’Italia oggi in allerta maltempo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Segnala noinotizie.it

maltempo regioni oggi allertaMeteo, allerta temporali su 8 Regioni: ecco dove. Le previsioni - Sono infatti ben otto, oggi, le regioni contrassegnate dal bollino giallo per temporali, fulmini, grandinate ma anche forti vent ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Regioni Oggi Allerta