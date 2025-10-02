Maltempo del luglio 2023 | arrivano i fondi per i lavori in Lombardia

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 2 ottobre 2025 – A quasi due anni dall’ondata di maltempo del luglio 2023, enti e Comuni della Lombardia riceveranno una nuova tranche di finanziamenti per i lavori di ripristino e la messa in sicurezza delle città e dei territori, con il supporto dell’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile. Si tratta di 233 interventi in 136 fra Comuni e Unioni di Comuni di 9 province della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Varese) per un importo totale di 11,8 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali stanziati dal Dipartimento di Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

maltempo del luglio 2023 arrivano i fondi per i lavori in lombardia

© Ilgiorno.it - Maltempo del luglio 2023: arrivano i fondi per i lavori in Lombardia

In questa notizia si parla di: maltempo - luglio

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 13 luglio: le regioni a rischio

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 luglio: le nove regioni a rischio

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 luglio: le regioni a rischio

maltempo luglio 2023 arrivanoDanni del maltempo, arrivano i ristori per i Comuni comaschi. Ma sono quelli del 2023 - A Como previsti 21 interventi per oltre 2,4 milioni: il dettaglio Comune per Comune. quicomo.it scrive

maltempo luglio 2023 arrivanoMaltempo 2023, da Regione - Finanziamenti in arrivo per i Comuni del Cremonese colpiti dall’ondata di maltempo nel luglio 2023: 102mila euro stanziati dalla Regione, che verranno suddivisi tra sette comuni, per altrettanti inter ... Secondo cremonaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Luglio 2023 Arrivano