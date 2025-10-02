Maltempo del luglio 2023 | arrivano i fondi per i lavori in Lombardia

Milano, 2 ottobre 2025 – A quasi due anni dall’ondata di maltempo del luglio 2023, enti e Comuni della Lombardia riceveranno una nuova tranche di finanziamenti per i lavori di ripristino e la messa in sicurezza delle città e dei territori, con il supporto dell’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile. Si tratta di 233 interventi in 136 fra Comuni e Unioni di Comuni di 9 province della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Varese) per un importo totale di 11,8 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali stanziati dal Dipartimento di Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

