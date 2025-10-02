Maltempo bomba d’acqua nel Brindisino | disperso un uomo

Un uomo è disperso ad Ostuni dove nel pomeriggio si è abbattuto un violento nubifragio che ha interessato la parte nord della provincia di Brindisi. L'uomo era in automobile nella zona di Torre Pozzelle, sul litorale di Ostuni, quando è stato colto dal temporale. L'uomo si trovava a bordo della sua auto insieme alla moglie quando, a causa della bomba d'acqua il veicolo è uscito di strada. La donna è riuscita a mettersi in salvo ma l'auto è stata trascinata via dalle forti correnti. Il mezzo è stato successivamente ritrovato, ma dell'uomo al momento non vi è ancora alcuna traccia. Proseguono senza sosta le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e delle squadre di soccorso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

