Maltempo allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 3 ottobre | le regioni a rischio

Nelle prossime ore in arrivo correnti di aria fredda dai settori balcanici verso l’Italia con forti venti. La Protezione Civile ha valutato per domani, venerdì 3 ottobre, una allerta meteo gialla per temporali su gran parte della Puglia e una allerta per vento forte su nove regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maltempo - allerta

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

Dopo l’alluvione all’Elba è ancora allerta arancione: maltempo Toscana, le zone a rischio

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo oggi sull'Italia, è allerta: regioni e zone a rischio - X Vai su X

Maltempo, scatta l’allerta gialla in Calabria: venti di burrasca e temporali in arrivo: Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per la giornata di giovedì 2 ottobre, che riguarda anche diversi settori della Calabria. La nostra regione sarà int - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 3 ottobre: le regioni a rischio - Nelle prossime ore in arrivo correnti di aria fredda dai settori balcanici verso l’Italia con forti venti. Riporta fanpage.it

Meteo, allerta gialla per maltempo e grandine in sei regioni al Sud: ecco dove - Peggioramento atteso in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Secondo tg24.sky.it