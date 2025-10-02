Maltempo albero crolla in via Luca Giordano al Vomero e schiaccia le auto

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente tra via Vaccaro e via Luca Giordano. Albero crolla in strada è schiaccia tre auto in sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maltempo - albero

Maltempo, albero cade contro un’auto in transito

Maltempo, albero precipita sulle auto a Conegliano. Pioggia e grandine sulla pedemontana

Maltempo: cumuli di grandine vicino alla spiaggia di Marcelli di Numana, nel Chietino donna ferita da albero

maltempo albero crolla viaMaltempo, albero crolla in via Luca Giordano al Vomero e schiaccia le auto - Un albero crolla per le forti raffiche di vento e schiaccia le auto in sosta in strada. Secondo fanpage.it

maltempo albero crolla viaMaltempo, crolla un pino su un autocompattatore - 30, quando un grosso pino lungo via della Palombina Vecchia è caduto su un autocompattatore. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Albero Crolla Via