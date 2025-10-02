Maltempo al Sud scatta l’allerta gialla | rischio grandine e forti temporali in 6 regioni
Sei regioni sotto sorveglianza. Per la giornata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, la Protezione Civile ha emesso un' allerta gialla che riguarda Puglia, Molise e parte di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. La causa è un' area di bassa pressione in formazione sui settori ionici, che sta convogliando aria fredda dai Balcani verso l'Italia. Il peggioramento porterà piogge diffuse, spesso a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti venti da Nord che, in alcuni casi, raggiungeranno intensità di burrasca forte. Piogge, grandinate e raffiche violente. Secondo l'avviso, i venti dai quadranti settentrionali saranno da forti a burrascosi su Emilia-Romagna e Toscana, con successiva estensione a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
