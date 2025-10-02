Maltempo a Latina | cade un grosso albero strada chiusa e verifiche

E’ stata chiusa al traffico strada Cerreto Alto a Latina dove a causa del maltempo è caduto un grosso albero. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 ottobre, quando la città è stata interessata da abbondanti precipitazioni.Il pino marittimo è caduto sulla carreggiata “costituendo un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

maltempo latina cade grossoMaltempo a Latina: cade un grosso albero, strada chiusa e verifiche - Il grosso pino precipitato lungo strada Cerreto Alto; l’intervento dei vigili del fuoco e il sopralluogo della polizia locale ... Si legge su latinatoday.it

