Maltempo a Latina | cade un grosso albero strada chiusa e verifiche
E’ stata chiusa al traffico strada Cerreto Alto a Latina dove a causa del maltempo è caduto un grosso albero. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 ottobre, quando la città è stata interessata da abbondanti precipitazioni.Il pino marittimo è caduto sulla carreggiata “costituendo un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: maltempo - latina
️ Raffiche di vento e pioggia battente stanno interessando in queste ore il capoluogo pontino, con disagi soprattutto alla circolazione e nelle zone più esposte. #Latina #Maltempo #Meteo #LatinaOggi - facebook.com Vai su Facebook
https://latinaquotidiano.it/resta-il-maltempo-sulla-regione-lazio-anche-per-domani-piogge-e-temporali/… #AllertaMeteo #Lazio #ProtezioneCivile #Maltempo #Piogge #Temporali #CentroFunzionale - X Vai su X
Maltempo a Latina: cade un grosso albero, strada chiusa e verifiche - Il grosso pino precipitato lungo strada Cerreto Alto; l’intervento dei vigili del fuoco e il sopralluogo della polizia locale ... Si legge su latinatoday.it