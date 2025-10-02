Maledetti rigori | anche la Lazio ne sbagliò uno tre volte Ma il record è di un tunisino

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1983-84 nella sfida col Napoli Giordano fu costretto a ripetere due volte il tiro dal dischetto, poi toccò a D'Amico sbagliare. Ma il primato spetta alla sfida dei Giochi 2004 tra nordafricani e Serbia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

