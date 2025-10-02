Malattie del cuore | cause sintomi e come prevenirle
Le malattie cardiovascolari sono oggi la prima causa di morte in Italia e in Europa, responsabili di circa 220mila decessi ogni anno nel nostro Paese. Nonostante questi numeri, spesso si sottovalutano i rischi e si ignorano i segnali che il cuore può inviare. La buona notizia è che, secondo gli. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: malattie - cuore
Le donne sono meno attente alla salute del proprio cuore. E questo le rende più a rischio di malattie cardiovascolari. Gli esperti lanciano l’allarme
Cardiologia interventistica. La corsa contro il tempo per le malattie del cuore
Malattie respiratorie e l'efficacia delle cure termali: un nuovo centro nel cuore di Reggio Calabria
Gemelli, al via il cantiere di “Cuore”, il maxi polo per le malattie cardiovascolari - facebook.com Vai su Facebook
#Malattie #cardiovascolari. Rischio infarto o ictus per il 7,7% degli uomini e il 2,6% delle donne nei prossimi 10 anni. Ma il cuore si può salvare: ecco come. Le indicazioni dell’#Iss #Sanità https://quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=1 - X Vai su X
Malattie del cuore, i valori chiave da monitorare - Il colesterolo è un grasso fondamentale per l’organismo: serve a produrre ormoni e a formare le membrane cellulari. Riporta vicenzatoday.it
Cuore Debole: Cause, Sintomi e Consigli per una Vita Sana - Migliora la qualità della tua vita con una migliore comprensione delle cause e dei sintomi di un cuore debole. Si legge su microbiologiaitalia.it