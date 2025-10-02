Malattie cardiache in aumento nella popolazione giovane | lo studio

Ilgiornale.it | 2 ott 2025

C'è una crecente preoccupazione tra i medici, soprattutto i cardiologi, per l'aumento di casi relativi ad attacchi di cuore, collassi cardiaci, infarti e in generale patologie cardiache nella popolazione degli under 50. Lo studio. I cardiologi mondiali avvertono che il vero pericolo risiede nei sintomi "sottili" che molti ignorano: come mostra uno studio di recente pubblicazione, i casi tra i giovani adulti in età lavorativa sono aumentati di quasi un quinto in soli quattro anni, invertendo decenni di progressi. I numeri, purtroppo, sono confermati anche dai ricoveri ospedalieri in aumento tra le persone tra i 30 e i 40 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

