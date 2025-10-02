Make-up anni ‘50 | TikTok rilancia l’estetica rètro e il trucco Fifties non è mai stato più attuale di così

Marilyn Monroe si appresta a tornare in veste di icona beauty 2025 a quasi 100 anni dalla nascita (giugno 2026): mentre la tecnologia avanza nella bellezza con formule avanguadistiche e tool innovativi, su TikTok esplode l'estetica vintage del make-up anni'50 fatta di labbra rosse, ciglia a ventaglio, eyeliner marcato in combo a onde morbide. Pronte a fare beauty rewind?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Make-up anni ‘50: TikTok rilancia l’estetica rètro e il trucco Fifties non è mai stato più attuale di così

