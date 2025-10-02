Mainoo Juve i bianconeri sono davvero interessati al talento del Manchester United? Tutta la verità su quello che può accadere nei prossimi messi | un importante dettaglio lascia pensare che… Ultime

Mainoo Juve, i bianconeri sono davvero interessati al talento del Manchester United? Gli ultimi aggiornamenti. Un nome che stuzzica la fantasia dei top club, un talento bloccato da una scelta tecnica. La situazione di Kobbie Mainoo al Manchester United è un caso di mercato da monitorare con attenzione in vista di gennaio. L’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha analizzato la posizione del giovane centrocampista, chiarendo perché, al momento, un suo passaggio alla Juventus non è un’opzione concreta. Secondo la ricostruzione del giornalista, la Juve non si è mossa per il giocatore a fine agosto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mainoo Juve, i bianconeri sono davvero interessati al talento del Manchester United? Tutta la verità su quello che può accadere nei prossimi messi: un importante dettaglio lascia pensare che… Ultime

Kobbie Mainoo piace alla Juventus? Ecco qual è la verità - Kobbie Mainoo, a fine mercato, è stato in uscita dal Manchester United e il suo nome è stato accostato a molti club. Da tuttojuve.com

