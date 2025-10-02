Maignan via già a gennaio? Gli aggiornamenti di Moretto

Il contratto di Maignan con il Milan andrà in scadenza a giugno 2026. Matteo Moretto ha dato aggiornamenti rispetto alle (scarse) possibilità di rinnovo all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Maignan dice addio al Milan: “Pre-contratto a gennaio” - Il portiere francese è stato vicinissimo all’addio già l’estate scorsa: aveva raggiunto un accordo col Chelsea prima del Mondiale per Club, ma gli stessi ‘Blues’ non ... Lo riporta calciomercato.it

Milan-Maignan ai titoli di coda: infortunio e cessione a gennaio - Il contratto dell’estremo difensore francese scadrà infatti alla fine della stagione e ancora non sembrano esserci segnali di rinnovo. Riporta calciomercato.it

