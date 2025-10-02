Maignan via già a gennaio? Gli aggiornamenti di Moretto

Il contratto di Maignan con il Milan andrà in scadenza a giugno 2026. Matteo Moretto ha dato aggiornamenti rispetto alle (scarse) possibilità di rinnovo all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Maignan via già a gennaio? Gli aggiornamenti di Moretto

"Ad oggi non ci sono reali contatti tra il Milan e Maignan per un rinnovo. La situazione è totalmente ferma e all'interno del Milan c'è chi crede che alla fine Maignan a partire da gennaio deciderà di firmare, o comunque accordarsi, per altri club a parametro zero - facebook.com Vai su Facebook

