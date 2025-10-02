Maia Sandu | Voto Moldavia test per democrazia sventati i piani russi – Il video

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 "Il 28 settembre, la Moldavia ha votato chiaramente per l'Europa, nonostante la massiccia interferenza della Russia. Non sono state semplici elezioni, è stata una prova per la democrazia sotto attacco. E i cittadini moldavi hanno superato questa prova. Le autorità sono riuscite a sventare i piani russi", lo ha detto la Presidente della Moldavia Maia Sandu, rieletta da poco, al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maia - sandu

La visita di Maia Sandu: "Sono qui per incontrare la comunità moldava"

Modena, la presidente Maia Sandu accolta in Comune

L'Europa abbraccia un "piccolo dittatore": ecco come in Moldavia Maia Sandu tradisce i valori democratici dell'Ue e lo stato di diritto

maia sandu voto moldaviaMaia Sandu: Voto Moldavia test per democrazia, sventati i piani russi - Danimarca, 02 ottobre 2025 "Il 28 settembre, la Moldavia ha votato chiaramente per l'Europa, nonostante la massiccia interferenza della Russia. msn.com scrive

maia sandu voto moldaviaPer le elezioni in Moldavia la Russia ha attivato una rete di troll per influenzare il voto. Ecco come agiscono - Come da tradizione per paesi che si trovano al confine tra Europa e Russia, i tentativi di Mosca di influenzare il voto sono sempre più social e digitali. Scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Maia Sandu Voto Moldavia