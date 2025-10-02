Mahmood a Roma per la Piazza del GCC Pokémon Pocket | Fan da sempre
Il 30 settembre e l’1 ottobre Roma si è trasformata nella capitale dei Pokémon con l’arrivo della Piazza del GCC Pokémon Pocket, installazione speciale allestita negli spazi del Boscolo Circo Massimo. L’evento, organizzato da The Pokémon Company International, ha portato nel cuore della città un’inedita mostra di illustrazioni dedicate al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, ispirata a tre habitat naturali – spiaggia, deserto e prateria – e arricchita da attività interattive per tutti i fan. Ad attirare l’attenzione non è stata solo la scenografia immersiva, ma anche la presenza di un ospite speciale: Mahmood. 🔗 Leggi su Funweek.it
