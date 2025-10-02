Madre viene criticata per dormire insieme ai tre figli | È davvero questo che non va nei bambini?

La mamma di tre bambini è stata attaccata sui social dopo aver raccontato di dormire con loro nello stesso letto. Alle critiche la donna ha però risposto rivendicando i benefici del co-sleeping, accendendo un dibattito tra chi ha empatizzato con la madre e chi ritene pericoloso riposare con i propri piccoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it