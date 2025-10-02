Madre viene criticata per dormire insieme ai tre figli | È davvero questo che non va nei bambini?

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mamma di tre bambini è stata attaccata sui social dopo aver raccontato di dormire con loro nello stesso letto. Alle critiche la donna ha però risposto rivendicando i benefici del co-sleeping, accendendo un dibattito tra chi ha empatizzato con la madre e chi ritene pericoloso riposare con i propri piccoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: madre - viene

Ladri in casa della madre, campione di body building li insegue ma viene picchiato a sangue

Evade dai domiciliari e viene rintracciato a casa della madre: arrestato e portato in carcere

Dello, 44enne allontanato per maltrattamenti dalla casa di madre e figlia: va a trovare la ragazza e viene subito arrestato

madre viene criticata dormireMadre viene criticata per dormire insieme ai tre figli: “È davvero questo che non va nei bambini?” - La mamma di tre bambini è stata attaccata sui social dopo aver raccontato di dormire con loro nello stesso letto ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Madre Viene Criticata Dormire