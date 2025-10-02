Madonna il racconto inedito della malattia | Un minuto ero viva quello dopo ero in terapia intensiva

In questi giorni Madonna non è solo la regina indiscussa della musica, ma anche una delle protagoniste più chiacchierate della Paris Fashion Week, dove è apparsa con la figlia Lourdes Maria, conquistando subito la scena, tra flash e applausi. Ma dietro l’immagine glamour e scintillante di una diva che sembra eterna, si nasconde anche una donna che non fa mistero di aver passato momenti molto difficili, attimi in cui la sua salute ha pericolosamente traballato, rivelando così un lato della popstar più intimo e toccante: quello della sua battaglia contro la malattia, del coma e del rischio di morire per sepsi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Madonna, il racconto inedito della malattia: “Un minuto ero viva, quello dopo ero in terapia intensiva”

In questa notizia si parla di: madonna - racconto

Madonna dell’Arco e delle grazie: un racconto

Da 500 anni, la Madonna della Misericordia veglia su di noi, come un faro di speranza e protezione. La sua storia non è solo un racconto antico, ma una parte viva del nostro presente, tramandata di generazione in generazione. Oggi, questa storia cinquecent - facebook.com Vai su Facebook

Madonna e il malore: “Stavo provando e sono finita in intensiva” - La popstar 67enne ricorda la paura, l’insegnamento spirituale e la sua rinascita miracolosa ... Da 105.net

Madonna compie 67 anni, prima e dopo. La malattia, la morte del fratello, i ritocchi estetici e lo stupro: «Denunciare una violenza sessuale? Non vale la pena» - Si sposano il 16 agosto, nel giorno del 27esimo compleanno di lei, con una cerimonia a Malibù. Lo riporta leggo.it