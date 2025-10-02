Macron | Incontro dei vertici militari Ue su ' flotta fantasma' russa
Milano, 2 ott. (askanews) - Da Copenaghen, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una riunione di capi di stato maggiore europei "nei prossimi giorni" per discutere della cosiddetta "flotta fantasma" russa. La Francia ha intercettato una petroliera della flotta fantasma russa al largo delle sue coste e processerà il suo capitano per "rifiuto di ottemperare", un messaggio forte a Mosca, che ha aggirato le sanzioni occidentali contro le sue esportazioni di petrolio con queste navi clandestine sin dall'invasione dell'Ucraina. "Nei prossimi giorni, i nostri capi di stato maggiore, in coordinamento con la NATO, nell'ambito della Coalizione dei Volenterosi, si incontreranno per elaborare azioni congiunte, nelle prossime settimane per attuare questa politica di ostacolo alla flotta fantasma", ha detto Macron. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: macron - incontro
Macron a New York, dalla telefonata con Trump per la strada chiusa all'incontro con Zelensky – Il video
Incontro Trump-Putin: Macron convoca i volenterosi mercoledì, per Tajani l'Ue deve partecipare ai negoziati
Macron: Trump vuole il "cessate il fuoco" all'incontro con Putin
Macron a New York, dalla telefonata con Trump per la strada chiusa all’incontro con Zelensky - X Vai su X
Il presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto lunedì lo Stato di Palestina durante un incontro di alto profilo nella sala dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. La dichiarazione ha ricevuto un forte applauso da parte degli oltre - facebook.com Vai su Facebook
Macron: “Incontro dei vertici militari Ue su ‘flotta fantasma’ russa” - Durante un vertice europeo informale sulla difesa e il sostegno all’Ucraina, Macron ha invitato gli europei a organizzarsi per “aumentare la pressione” sulla flotta di navi clandestine che consentono ... Scrive askanews.it
Leader europei affrontano questioni irrisolte durante il vertice - I leader europei si riuniscono per affrontare le urgenti questioni di sicurezza, ma ottengono pochi risultati significativi. Segnala notizie.it