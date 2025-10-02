Macron ‘agiremo per contrastare la flotta ombra russa’
COPENAGHEN, 02 OTT – Sulla flotta ombra russa “abbiamo deciso di fare un passo avanti: quando nelle nostre acque ci sono navi sospette che partecipano a questi traffici, agiremo per ridurre la capacità della Russia di finanziarsi in questo modo”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron ai cronisti annunciando per “i prossimi giorni”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
