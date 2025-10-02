È allarme antisemitismo in tutto il mondo occidentale e non solo. Un attacco fuori da una sinagoga a Manchester ha causato due i morti. Ucciso anche l'aggressore, che aveva indosso una cintura esplosiva. Leah Benoz, giornalista per The Times of Israel e analista che vive a Manchester, ha commentato i fatti con un video sui Instagram. "Manchester è la mia città, dove sono andata all'università, e dove ho scritto le mie prime storie come gli attacchi all'Arena di Manchester" del 2012 per mano di terroristi islamisti. "Quel giorno e eravamo orgogliosi della nostra città e di chi eravamo e della nostra comunità inclusiva, non importa da dove sei venuto, o chi sei stato, o quale era la tua religione, o quale era la tua credenza, eravamo tutti insieme". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Macherster, lo sfogo della giornalista: "È l'antisemitismo a essere genocida"