Macherster lo sfogo della giornalista | È l' antisemitismo a essere genocida
È allarme antisemitismo in tutto il mondo occidentale e non solo. Un attacco fuori da una sinagoga a Manchester ha causato due i morti. Ucciso anche l'aggressore, che aveva indosso una cintura esplosiva. Leah Benoz, giornalista per The Times of Israel e analista che vive a Manchester, ha commentato i fatti con un video sui Instagram. "Manchester è la mia città, dove sono andata all'università, e dove ho scritto le mie prime storie come gli attacchi all'Arena di Manchester" del 2012 per mano di terroristi islamisti. "Quel giorno e eravamo orgogliosi della nostra città e di chi eravamo e della nostra comunità inclusiva, non importa da dove sei venuto, o chi sei stato, o quale era la tua religione, o quale era la tua credenza, eravamo tutti insieme". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: macherster - sfogo
Oriali ha avuto un lungo confronto con De Bruyne: il nervosismo non sarà più tollerato (Sportmediaset) Lo staff tecnico ha compreso benissimo il motivo dello sfogo. Basta che non si ripeta. Contro lo Sporting Lisbona in Champions Kevin ci sarà e sarà pronto - facebook.com Vai su Facebook
Macherster, lo sfogo della giornalista: "È l'antisemitismo a essere genocida" - È allarme antisemitismo in tutto il mondo occidentale e non solo. Secondo iltempo.it