Sulla polveriera in Medio Oriente il dibattito tra i politici è sempre aspro e, molto spesso, anche fuori dal contesto democratico. Fuori dall’Aula, però, è perfino peggio: gli opinionisti spesso si attaccano pesantemente in diretta e, come spesso accadde, succede che qualcuno possa scadere in un insulto personale. Tra la crisi umanitaria a Gaza, il ruolo di Israele e quello di Hamas, passando per la recente spedizione della Flotilla, nel programma condotto da Giovanni Floris gli ospiti si sono resi protagonisti di una discussione molto animata. In primis tra Francesco Storace, ex politico di destra ora giornalista, e Alessandro Di Battista, ex esponente dell’ala più radicale del Movimento 5stelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ma vaffa...", "Linguaggio da terrorista". Rissa in tv su Gaza tra Dibba e Storace