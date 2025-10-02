L'infilata di prime pagine blasonate. Il progressista Le Monde e Liberation, bandiera della gauche francese. Ancora, The Guardian e El Paìs, il più importante quotidiano spagnolo. Sorpresa, cerchi la Flotilla e non la trovi. Come è possibile? Vai avanti, sulla stampa tedesca e sconfini sui grandi giornali americani, Washington Post e New York Times. Ancora niente. In prima pagina né titoli né foto. Strano, sembra un'illusione ottica, e invece è la realtà. La stampa tricolore ha la Flotilla ovunque, in pratica uno psicodramma che va avanti da giorni e giorni, tracima nei talk e nei telegiornali, detta l'agenda dell'informazione, si allunga fino a notte fonda con interminabili dirette in streaming. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ma la stampa straniera non cade nella trappola mediatica dei pro Pal