Il requiem è stato celebrato con cadenza quasi quotidiana fino a inizio luglio. Perché il Lione, uno dei club dell’alta borghesia francese, si è ritrovato con la testa infilata sotto la ghigliottina della Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Il processo è stato rapido. La sentenza draconiana. A causa della sua gestione finanziaria fin troppo spensierata, l’ Olympique è stato retrocesso in Ligue 2. La grandeur era finita. I sette scudetti consecutivi vinti fra il 2002 e il 2008 un ricordo ormai sbiadito. Subito dopo la riunione con la Commissione il club si è detto perplesso e sorpreso. Ma, soprattutto, ha promesso battaglia: “L’OL riconosce l’incomprensibile decisione presa questa sera dalla DNCG e conferma che presenterà immediatamente ricorso “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ma il Lione non doveva sparire? La parabola senza logica della squadra di Fonseca, da retrocessa a prima in campionato