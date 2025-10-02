Dagospia ha lanciato lo scoop e il settimanale Diva e Donna lo ha confermato, aggiungendo un dettaglio non da poco. La Dagonews aveva rivelato che Raoul Bova era stato visto a pranzo in atteggiamenti molto intimi con Beatrice Arnera, attrice conosciuta sul set di “Buongiorno Mamma!” (che è attualmente in onda su Canale 5). Tra baci, carezze e momenti di grande emozione, si dice che Raoul abbia persino pianto. A queste indiscrezioni si aggiungono le nuove immagini di Diva e Donna: i due sono stati paparazzati insieme durante un romantico fine settimana a Spoleto, dove Bova sta girando i nuovi episodi di Don Matteo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma è vero o no il gossip tra Raoul Bova e Beatrice Arnera? (E chi è il fidanzato di lei?)