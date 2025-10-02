M5s alla Camera applaude Crosetto e lavoratori Farnesina per loro posizione su Flotilla e Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Da ultimo l'iniziativa della Flotilla, che ha smascherato tutte le vostre ipocrisie. Noi sappiamo distinguere, c'è stato un ministro, il Ministro della difesa Crosetto, che ha compreso il suo ruolo, quali sono i suoi obblighi istituzionali, quali sono i principi, le regole, gli interessi in gioco e gliene diamo merito. Se pensiamo alla Farnesina, diamo merito a 694 dipendenti che hanno sottoscritto una lettera in cui hanno espresso tutto il loro disagio, nero su bianco, per l'inerzia, il silenzio del governo sul genocidio.” Così il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante il suo intervento alla Camera. 🔗 Leggi su Open.online