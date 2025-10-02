MO Schlein | appello unità ipocrita mentre Meloni usa la clava

Roma, 2 ott. (askanews) – “Con quale ipocrisia venite qui a fare finti appelli all’unità mentre Meloni con la clava accusa di essere contro la pace!”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, parlando alla Camera. “Dove si parla di pace noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Voi per parlare di pace avete aspettato il permesso di Trump, adesso datevi da fare anche voi per ottenere quell’accordo di pace. Voi che avete bloccato per mesi una posizione chiara dell’Europa, che non avete condannato con nettezza i crimini e che, a differenza degli altri paesi, non avete ancora riconosciuto la Palestina”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

