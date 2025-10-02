MO Renzi | piano Blair-Trump unica possibilità concreta

Roma, 2 ott. (askanews) – Il piano “Blair-Trump è “l’unica possibilità concreta perché i bambini di Gaza smettano di morire. Non ci sono alternative”. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi parlando in aula al Senato. “Voteremo la mozione della maggioranza, pur non condividendo alcuni toni usati dal vice-presidente qualche istante fa, voteremo la mozione delle opposizioni pur non condividendo la totalità delle posizioni”. “Noi siamo parlamentari – ha aggiunto – non influencer che devono prendere dei ‘like’. Noi non siamo pagati per indignarci, siamo pagati per costruire la pace”. Renzi ha continuato: “A quelli che dicono ‘non abbiamo coinvolto i palestinesi’ dico: i palestinesi quali? L’Anp è favorevole, come i turchi, i qatarini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it