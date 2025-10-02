MO Meloni a sindacati | sciopero per questioni italiane
Milano, 2 ott. (askanews) – Lo sciopero generale indetto dai sindacati per domani “c’entra poco con la questione palestinese e molto con le questioni italiane. Ce lo spiegano gli stessi sindacati: mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perchè weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del vertice di Copenaghen. Melon ha ricordato i palestinesi evacuati e gli aiuti inviati, “con le risorse del popolo italiane che affronterà nei prossimi giorni molti disagi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: meloni - sindacati
La premier Giorgia Meloni al congresso della Cisl: “Ripreso il dialogo con i sindacati”
Fondi alle scuole paritarie, scontro aperto tra Governo e sindacati: Meloni e Valditara puntano sulla libertà educativa, Flc Cgil invoca la Costituzione
Ciellini, sindacati e industriali pro Meloni. Aria di nuovo collateralismo?
Fuga dei lavoratori e calo della produzione in Italia, sul sito di Atessa la scure del ristagno nazionale. Il segretario De Palma: «Urgente un tavolo con la Meloni. Senza dialogo sciopero con gli altri sindacati» #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook
I sindacati di sinistra minacciano sciopero contro Giorgia Meloni se la flottiglia verrà attaccata. Una volta difendevano i lavoratori, oggi difendono i contestatori. Che c'entra la Meloni se sta gente deliberatamente forza un blocco navale ed entra in scenario di g - X Vai su X
M,.O., Meloni a sindacati: sciopero per questioni italiane - Dal 2022, anno in cui lo zar ha ordinato l'invasione dell'Ucraina, l'intelligence di Kiev ha parlato della presunta ... Segnala msn.com
Flotilla, Meloni: Ennesimo sciopero di venerdì? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme - “Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante come Gaza non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. ilgiornale.it scrive