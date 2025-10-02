MO Fratoianni Avs | no a appello Tajani piano Trump neocoloniale

Roma, 2 ott. (askanews) – Avs dice “no” all’appello del governo per un voto unitario in Parlamento su Gaza, quell’invito è “strumentale” e il piano Trump “non è un piano di pace”, ma rischia di essere “neocoloniale”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, intervenendo alla Camera. “Signor ministro degli Esteri, lei è venuto oggi in Parlamento chiedendo a noi uomini e donne dell’opposizione un gesto di unità. Ha detto:’ E’ il momento in cui il Parlamento tutto deve unirsi in nome della pace’. E’ uno sforzo apprezzabile – il suo – tradito rapidamente dalle parole violente della presidente del Consiglio. Giorgia Meloni ha rivelato molto rapidamente la natura strumentale del suo appello”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

