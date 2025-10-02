MO Camera approva risoluzione su piano Usa | 182 sì e 101 astenuti

Milano, 2 ott. (askanews) – La Camera ha approvato con 182 voti a favore, 101 astenuti e nessun voto contrario la risoluzione di maggioranza e Azione per sostenere “l’iniziativa di pace messa in campo dagli Usa” per Gaza. Respinta invece la risoluzione di Pd, M5s e Avs che non hanno accettato la riformulazione del governo. Approvata invece la mozione di Italia Viva, col parere favorevole del governo: 105 astenuti, favorevoli 181. La risoluzione di maggioranza più articolata è stata approvata con 7 astenuti, 165 favorevoli, e 108 contrari. Votazione per parti separate sulla risoluzione Magi: approvato ill dispositivo ad eccezione del 4 capoverso, col parere favorevole del governo: 106 astenuti, 182 favorevoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: camera - approva

La Camera approva il dl Infrastrutture

La Camera approva il dl Infrastrutture, cosa cambia per Euro 5, autovelox e pedaggi autostradali

"Bando Doppia Transizione 2025", la Camera di Commercio approva 12 progetti presentati da gruppi di imprese

Cittadella dell’Innovazione, la Camera di Commercio approva il protocollo - X Vai su X

Con 247 voti favorevoli la Camera ha dato il via libera al ripristino della festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre; la decisione definitiva passerà al Senato, dove l’approvazione appare quasi certa. - facebook.com Vai su Facebook

**Mo: ok risoluzioni maggioranza e Iv, stop Pd-M5S-AVS - Via libera della Camera alle risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, relative alla situazione nella Striscia ... Lo riporta lanuovasardegna.it

M.O., Camera approva risoluzione su piano Usa: 182 sì e 101 astenuti - La Camera ha approvato con 182 voti a favore, 101 astenuti e nessun voto contrario la risoluzione di maggioranza e ... Come scrive notizie.tiscali.it