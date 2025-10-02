Lutto a Pordenone muore a 30 anni Federica Kössler

Pordenonetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intera città di Pordenone è in lutto alla notizia della scomparsa prematura della giovane Federicassler. La giovane, figlia del farmacista Carlo Kössler e della professoressa Patrizia Presotto, è morta a 30 anni a Cipro dove si era trasferita insieme al marito, un soldato dell'aeronautica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lutto - pordenone

Pordenone in lutto per la scomparsa dell’ingegnere Umberto Natalucci

Pordenone calcio in lutto: è morto l'ex campione neroverde Riccardo Piva

Pordenone calcio in lutto: è morto l'ex campione neroverde Riccardo Piva

lutto pordenone muore 30Pordenonese stroncata da malore improvviso a Cipro: Federica aveva solo 30 anni - Federica Kössler, 30enne di Pordenone, muore a Cipro dopo un malore improvviso. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Pordenone Muore 30