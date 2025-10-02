Lutto a Lioni | Concita muore a 41 anni durante il parto Un anno fa era morta la sorella

Nella notte appena trascorsa, la comunità di Lioni (Avellino) è stata travolta da una tragedia. Concita Perna, 41 anni, è morta durante il parto presso la clinica Malzoni di Avellino. Nonostante il grave episodio, il bambino è venuto alla luce vivo e in buone condizioni di salute. Lutto a Lioni: Concita muore a 41 anni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lutto a Lioni: Concita muore a 41 anni durante il parto. Un anno fa era morta la sorella

In questa notizia si parla di: lutto - lioni

