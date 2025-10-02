L’uso degli asset russi per l’Ucraina spacca l’Europa E Mosca minaccia | Risponderemo
Roma, 2 ottobre 2025 – La proposta Ue sul possibile uso degli asset russi immobilizzati presso Euroclear come garanzie per prestiti a Kiev fino a 140 miliardi di euro, ha evidenziato divisioni tra i leader che hanno partecipato al vertice informale di Copenaghen, tanto che alla fine si decide di non decidere. “Esamineremo attentamente la questione e con ogni probabilità al prossimo Consiglio europeo, fra tre settimane, verrà presa una decisione concreta” ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dicendosi pronto a sostenere “qualsiasi strada che consenta di utilizzare gli asset russi per continuare ad aiutare l'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
