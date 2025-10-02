L’Usb | blocco totale Cgil a rimorchio Il Viminale allerta le forze dell’ordine
Anche Maurizio Landini mobilita la piazza: domani sciopero generale. Partono le occupazioni negli atenei Il ministero dell’Interno: «Valutazione oculata sui permessi e i congedi degli agenti dall’1 al 6 ottobre».. I manifestanti pretendono che Milano sciolga il gemellaggio con la città di Tel Aviv. Riccardo De Corato (Fdi): «È assurdo e inconcepibile che Palazzo Marino li tolleri ancora».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: blocco - totale
BLOCCO TOTALE TRASPORTI: Luglio 2025, clamoroso divieto, AUTO FERME IN ITALIA I Scatta il Decreto, proibita la circolazione
Brasile, Moraes ordina il blocco totale dei beni di Bolsonaro Jr
Mensa scolastica, blocco totale per chi non ha pagato i pasti dell’anno scorso. A Biella il Comune chiede ai docenti di verificare, ma c’è chi protesta: “Nostro ruolo è educativo, non siamo controllori”
Blocco totale al traffico ad Argegno dal bivio per la Valle Intelvi e Colonno. Sul posto movieri e forze dell’ordine: due giorni di disagi tra le 8.30 e le 18.30 - facebook.com Vai su Facebook
LIBERO: “I PRO-PAL FERMANO GLI AEREI E RILANCIANO IL BLOCCO TOTALE. RISCHIO CAOS NELLE CITTÀ”. Ieri disagi negli scali. Arriva l’altolà del Garante ma i sindacati di base rilanciano:«Da oggi occupiamo l’Italia». - X Vai su X