L’Usb | blocco totale Cgil a rimorchio Il Viminale allerta le forze dell’ordine

Anche Maurizio Landini mobilita la piazza: domani sciopero generale. Partono le occupazioni negli atenei Il ministero dell'Interno: «Valutazione oculata sui permessi e i congedi degli agenti dall'1 al 6 ottobre».. I manifestanti pretendono che Milano sciolga il gemellaggio con la città di Tel Aviv. Riccardo De Corato (Fdi): «È assurdo e inconcepibile che Palazzo Marino li tolleri ancora»..

