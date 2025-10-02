L’uragano Imelda si è abbattuto sulle Bermuda nelle scorse ore, mentre i meteorologi avvertivano che avrebbe superato il piccolo territorio britannico come tempesta di categoria 2. Forti venti e pioggia sferzante hanno iniziato a colpire l’isola mercoledì 1° ottobre precedendo l’arrivo vero e proprio dell’uragano, previsto nelle prossime ore. Le autorità hanno chiuso le scuole pubbliche, gli uffici governativi e l’aeroporto internazionale, schierando 100 soldati per mettere in sicurezza le infrastrutture, sgomberare le strade e fornire assistenza nei rifugi di emergenza prima della tempesta. Si prevede che Imelda riverserà fino a 10 centimetri di pioggia sulle Bermuda e produrrà una pericolosa onda di tempesta che, secondo i meteorologi, potrebbe scatenare inondazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'uragano Imelda si abbatte sulle Bermuda: chiusi aeroporto, scuole e uffici governativi