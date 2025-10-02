L’uomo d’acciaio | tutto quello che c’è da sapere sul film di Superman
L’uomo d’acciaio: trama, cast e streaming del film su Superman. Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’uomo d’acciaio (Superman), film del 2013 diretto da Zack Snyder basato sul personaggio di Superman dei fumetti DC Comics, il film è un reboot della serie cinematografica dedicata al supereroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. La pellicola è stata scritta da David S. Goyer e prodotta da Christopher Nolan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il pianeta Krypton sta andando incontro alla sua imminente fine a causa del nucleo instabile, dovuto allo spreco di risorse naturali da parte dei kryptoniani. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: uomo - acciaio
