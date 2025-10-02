L’Uomo d’Acciaio | la spiegazione del finale del film

L’Uomo d’Acciaio ( qui la recensione ) ha dato inizio al DCEU nel 2013, con un finale ricco di momenti culminanti e tutti gli elementi necessari per il futuro del franchise. Inizialmente, le recensioni della critica non erano particolarmente positive, anche se il pubblico sembrava apprezzare la versione sincera, sebbene controversa, di Clark Kent proposta da Zack Snyder. Da allora, il film è stato rivalutato con maggiore affetto, e il primo film di Superman in questa continuity è considerato molto importante nella classifica dei film del DCEU. 🔗 Leggi su Cinefilos.it