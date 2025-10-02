L'università Statale di Milano è stata occupata | Pronti per lo sciopero generale

Nella giornata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, è stata occupata l'università Statale di Milano. Appeso uno striscione con scritto "Statale occupata. Blocchiamo tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

